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Украина

«Вы сбежали из Украины»: Катя Осадчая «устроила допрос» другу сына Януковича

9:41 18 октября 2020
Сергей Тимченко

Телеведущая Катя Осадчая в программе «Світське життя» пообщалась с членом так называемой «семьи Януковича», экс-главой Государственного агентства земельных ресурсов Сергеем Тимченко, жена которого стала вице-миссис Украины.

Тимченко родом из города Хрустальный (бывший Красный Луч) Луганской области. Начинал свой путь в качестве заведующего орготделом Луганского отделения «Партии регионов» и дошел до главы Государственного агентства земельных ресурсов.

После Революции Достоинства в 2014 году Сергей Тимченко, как многие из команды беглого президента Януковича, уехал из Украины и скрывался вместе с женой сначала в России, затем в США. Свой отъезд объяснил несогласием с тем, что произошло в Украине, назвав Майдан переворотом.

Сейчас Тимченко вернулся в Киев. На вопрос Осадчей собирается ли снова в политику, ответил отрицательно. При этом он сказал, что гордится своей дружбой со старшим сыном бывшего президента Александром Януковичем, и если бы у него была такая возможность, то обязательно бы продолжал общаться с ним.



Напомним, Тимченко является автором Государственного земельного кадастра Украины.

Фото kp.ua

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