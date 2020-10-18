«Держу кулаки, чтобы и Усик все проиграл»: Стерненко обрадовался поражению Ломаченко

Обвиняемый в умышленном убийстве одесский активист Сергей Стерненко порадовался поражению украинского боксера Василия Ломаченко американцу Теофимо Лопесу.

В Twitter Стерненко назвал нашего двукратного олимпийского чемпиона «пророссийским коллоборантом» и с издевкой поинтересовался, неужели боксеру «не помогли российский спецназ и московские попы»?

Он также позитивно отреагировал на твиты своих подписчиков, которые напомнили, что Ломаченко и Усик во время российской агрессии позитивно отзываются о России, дружат с россиянами и якобы отрицают войну РФ против Украины.

Как известно, сайт «Миротворец», внес фамилии обоих знаменитых боксеров в свою базу «Чистилище». Им инкриминируют участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора, манипуляцию общественно значимой информацией, отрицание независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.



Активист поддел и президента Зеленского, вспомнив его знаменитое выражение «какая разница».

Но на этом активист не остановился. В перечень его желаний входит также поражение другого знаменитого украинца — Александра Усика. За это Стерненко пообещал держать кулаки.

Напомним, Сергею Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве. Речь идет о деле 2018 года, когда активист ранил одного из напавших на него мужчин. Позднее нападавший скончался. Стерненко настаивает, что дело должно квалифицироваться как необходимая самооборона.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова недавно заявила, что Стерненко в любом случае будет подозреваемым, вопрос только в статье Уголовного кодекса.



Фото wikipedia.org









243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter