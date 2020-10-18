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Украина

Ломаченко попал под раздачу мэра Львова

21:07 18 октября 2020
садовой

Мэр Львова Андрей Садовой, ранее уважавший спортивные заслуги Василия Ломаченко, теперь присоединился к тем, кто считает боксера отвернувшимся от Украины, а потому и утратившим симпатии украинских болельщиков.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко. Когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — прокомментировал мэр поражение Ломаченко в бою с Лопесом.

Напомним, ранее одесский активист Сергей Стерненко с насмешкой прокомментировал разгром Ломаченко. Боксеру припомнили съемки в российском пропагандистском фильме, дружбу с россиянами, а также фразы про «один народ».

Фото Андрій Садовий/Facebook

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Ломаченко попал под раздачу мэра Львова

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