Первый замглавы ОПУ обвенчался с женой у Онуфрия

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов и его супруга Анастасия обвенчались. Как сообщил Трофимов в Telegram-канале, для церемонии был выбран Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании (храм УПЦ Московского патриархата). Проводил венчание митрополит Онуфрий.

Трофимов — бывший продюсер «Студии Квартал 95» — среди прочего занимается в Офисе президента вопросами церковной политики. Политик открыто признается, что сам является прихожанином церкви Московского патриархата и посещает Киево-Печерскую Лавру, а также очень уважает митрополита Онуфрия.

Фото Trofimov_pro/Telegram

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