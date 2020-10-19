28.27 / 28.45 32.95 / 33.35
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Первый замглавы ОПУ обвенчался с женой у Онуфрия

8:52 19 октября 2020
трофимов венчание

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов и его супруга Анастасия обвенчались. Как сообщил Трофимов в Telegram-канале, для церемонии был выбран Свято-Пантелеймоновский женский монастырь в Феофании (храм УПЦ Московского патриархата). Проводил венчание митрополит Онуфрий.

онуфрий

Трофимов — бывший продюсер «Студии Квартал 95» — среди прочего занимается в Офисе президента вопросами церковной политики. Политик открыто признается, что сам является прихожанином церкви Московского патриархата и посещает Киево-Печерскую Лавру, а также очень уважает митрополита Онуфрия.

венчание

Фото Trofimov_pro/Telegram

494

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джессика Адамс

Предсказавшая пандемию астролог рассказала, что ждет мир в ближайшем будущем

Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

усик

Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихами — не своими

трофимов венчание

Первый замглавы ОПУ обвенчался с женой у Онуфрия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер