Суд обязал Кипиани удалить из книги про Стуса упоминания о Медведчуке

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и совладелец телеканала «1+1» Виктор Медведчук выиграл суд у журналиста Вахтанга Кипиани, написавшего книгу о Васыле Стусе, упомянув в ней политика, как об адвокате поэта.



«Дарницкий суд. Тут буде трансляция решения судьи Заставенко по делу „Медведчук против Стуса“. P. S. Решение „именем Украины“ вынесено», — пишет Вахтанг Кипиани на своей страничке в соцсетях.

Тем временем «Украинская правда» подробно сообщает о том, какие именно требования из иска Медведчука удовлетворил суд.

Так, автору «Дела Васыля Стуса» Вахтангу Кипиани и издательству запретили распространять книгу до «устранения нарушения неимущественных прав Медведчука», удалив из нее «информацию о личности» политика.

В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука несколько фраз:

на странице 661 — «является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;

на странице 664 — «Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания»;

на странице 664 — «он фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты»;

на странице 7 — «распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук»;

на странице 663 — «чистка коммунистической системы адвокат Медведчук»;

на странице 664 — «преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела».

Также суд запретил распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете, а также использовать информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги, которые позволяют идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения.

Отмечается, что в остальной части иска Медведчука к Кипиани и издательству суд отказал. Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.

Эксклюзивное интервью с сыном Васыля Стуса Дмитрием читайте на сайте «ФАКТОВ»

Фото Виктора Медведчука с партийного сайта.

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