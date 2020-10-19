Суд обязал Кипиани удалить из книги про Стуса упоминания о Медведчуке
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и совладелец телеканала «1+1» Виктор Медведчук выиграл суд у журналиста Вахтанга Кипиани, написавшего книгу о Васыле Стусе, упомянув в ней политика, как об адвокате поэта.
«Дарницкий суд. Тут буде трансляция решения судьи Заставенко по делу „Медведчук против Стуса“.
Тем временем «Украинская правда» подробно сообщает о том, какие именно требования из иска Медведчука удовлетворил суд.
Так, автору «Дела Васыля Стуса» Вахтангу Кипиани и издательству запретили распространять книгу до «устранения нарушения неимущественных прав Медведчука», удалив из нее «информацию о личности» политика.
В частности, суд признал недостоверными и нарушающими личные неимущественные права Медведчука несколько фраз:
- на странице 661 — «является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;
- на странице 664 — «Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания»;
- на странице 664 — «он фактически поддержал обвинения. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты»;
- на странице 7 — «распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук»;
- на странице 663 — «чистка коммунистической системы адвокат Медведчук»;
- на странице 664 — «преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела».
Также суд запретил распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, телевидении и в интернете, а также использовать информацию, содержащуюся в конкретных разделах книги, которые позволяют идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа произведения.
Отмечается, что в остальной части иска Медведчука к Кипиани и издательству суд отказал. Стороны могут обжаловать решение в течение 30 дней.
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Фото Виктора Медведчука с партийного сайта.302
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