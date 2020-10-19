Оля Полякова пожаловалась на «гастроли» Порошенко

Певица Оля Полякова продолжает оправдываться за свой многотысячный концерт в Харькове в разгар эпидемии. Если раньше аргументы певицы сводились к тому, что официально ей никто не запрещал петь, то теперь Полякова выбрала тактику: «Все остальные — не лучше». В качестве примера таких «остальных» артистка приводит Петра Порошенко, недавно встречавшегося с избирателями во Львове.

Полякова приводит в Instagram фото с львовской поездки Порошенко. На снимках заметно, что сам политик в маске, но часть избирателей вокруг него защитные средства проигнорировали.

За харьковское выступление полиция пригрозила Поляковой уголовным делом. Певица хочет, чтобы нарушения во Львове тоже стали предметом расследования. «Интересно, министр заявит о всплеске заболеваемости во Львове, или они только артистов не боятся», — любопытствует Полякова.





Напомним, город Харьков с 19 октября внесен в «красную» карантинную зону из-за плачевной ситуации с коронавирусом. Львов пока остается в менее строгом «оранжевом» списке.

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