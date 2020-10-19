28.26 / 28.46 32.96 / 33.37
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Балух встал на ноги: первые фото из больницы

11:58 19 октября 2020
Балух и Чийгоз

В сети опубликовали первые фотографии с Владимиром Балухом, который после жестокого избиения попал в больницу и длительное время находился в медикаментозном сне.

«Хорошие новости и первые фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чийгозу проведать друга», — пишет в социальных сетях народный депутат Украины Ирина Геращенко, публикующая фотографии.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в нападении на Балуха. Суд отправил мужчину под стражу на два месяца без права выхода под залог. Подследственный отказался от адвоката, а на заседании полностью признал вину. Он утверждал, что напал на Балуха на почве бытового конфликта.

Фото со странички Ирины Геращенко.

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видеообзор боя

Анастасия Шульженко

Попавшая в скандал с Тарзаном актриса поразила физической формой

Ярославский

Ярославский жестко отреагировал на ролик Кучера: заступился за Кернеса, хоть и не является его почитателем

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер