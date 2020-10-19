Балух встал на ноги: первые фото из больницы

В сети опубликовали первые фотографии с Владимиром Балухом, который после жестокого избиения попал в больницу и длительное время находился в медикаментозном сне.

«Хорошие новости и первые фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чийгозу проведать друга», — пишет в социальных сетях народный депутат Украины Ирина Геращенко, публикующая фотографии.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в нападении на Балуха. Суд отправил мужчину под стражу на два месяца без права выхода под залог. Подследственный отказался от адвоката, а на заседании полностью признал вину. Он утверждал, что напал на Балуха на почве бытового конфликта.

Фото со странички Ирины Геращенко.

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