К переболевшему онкологией Луценко пришел шутник в образе рака

Журналист «Исландии» Василий Крутчак, надев костюм рака, попытался пройти к дому, где живет экс-генпрокурор Юрий Луценко, недавно сообщавший о перенесенной операции из-за онкологии.

Крутчак выложил в сеть видео, которое прокомментировал так: «К Юрию Луценко в гости пришел рак. Юра, выходи бороться».

На видео показано, как журналист общается с охранником и просит разрешить пройти к дому экс-генпрокурора.

Мужчина, охраняющий территорию, не разрешает и предлагает Крутчаку, если тот знает телефон, позвонить Юрию Луценко. На что журналист отвечает, мол, у него нет рук и демонстрирует собеседнику «клешни».

Разговор так ничем и не заканчивается — Крутчак остается ждать Луценко перед шлагбаумом, против чего охранник не возражает.

Ранее Юрий Луценко рассказывал, что к его возвращению из больницы кот Кузьмич устроил «праздничную охоту» и принес добычу — птичку и мышку — в дом.

Фото со странички Юрия Луценко в соцсетях.

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