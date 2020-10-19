«Отредактированную» Медведчуком книгу о Стусе раскупили — издательство будет печатать еще

После того, как Дарницкий суд Киева частично удовлетворил иск политика Виктора Медведчука к Вахтангу Кипиани, написавшему книгу «Дело Васыля Стуса», обязав автора и издательство удалить из нее «информацию о личности» народного депутата и запретив распространение книги до «устранения нарушений», тираж был раскуплен на считанные минуты.

«Книгу „Дело Васыля Стуса“ Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право», — сообщают в издательстве Vivat.

Новый тираж ожидается ориентировочно 2 ноября.

Напомним, что суд дал сторонам 30 дней на апелляцию.

Фрагмент фото книги с сайта издательства.

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