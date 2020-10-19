Всплыл скандальный факт о судье по делу Медведчука и книге о Стусе

Судья Марина Заставенко, принявшая решение о «корректировке» книги Вахтанга Кипиани «Дело Васыля Стуса» путем удаления из нее упоминаний о политике Викторе Медведчуке, до перевода в Киев работала в суде Макеевки (сейчас — временно неподконтрольная территория Донецкой области).

Об этом в соцсетях сообщает эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик и добавляет, что в 2017 году судью хотели уволить «за связи с так называемой «ДНР».

«В 2016 году СБУ обращалась в Высшую квалификационную комиссию судей и указывала, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, что она систематически ездит туда-сюда. При этом судья долго не осуществляла правосудие, потому что находилась именно на неконтролируемых Украиной территориях. ВККС сначала открыла дисциплинарное дело, но потом отказалась увольнять судью Заставенко», — пишет эксперт.

Галина Чижик не исключает, что судья, посещавшая временно неподконтрольные правительству Украины территории могла получить гарантии безопасности «с той стороны».

После вердикта судьи, на обжалование которого сторонам дали 30 дней, в издательстве заявили, что весь тираж «Дела Васыля Стуса» был раскуплен за считанные минуты и пообещали допечатать книгу — у него есть такое право, пока решение суда не вступило в силу.

Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay.

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