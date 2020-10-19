Пора на лыжи: Драгобрат завалило снегом
В Карпатах на высокогорном горнолыжном курорте «Драгобрат» выпал снег.
«Зима не за горами. Зима в горах», — таким комментарием сопровождается фоторепортаж с курорта, который выложил в соцсети Василий Молдавчук.
Кстати, о снеге и морозе в горах накануне сообщали и в Черногорском горном поисково-спасательном отряде — на горе Поп Иван Черногорский было пасмурно и минус два градуса — трава вокруг поста была покрыта снегом.
Фото — скриншот видео с веб-камеры.150
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