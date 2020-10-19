Пора на лыжи: Драгобрат завалило снегом

В Карпатах на высокогорном горнолыжном курорте «Драгобрат» выпал снег.

«Зима не за горами. Зима в горах», — таким комментарием сопровождается фоторепортаж с курорта, который выложил в соцсети Василий Молдавчук.

Кстати, о снеге и морозе в горах накануне сообщали и в Черногорском горном поисково-спасательном отряде — на горе Поп Иван Черногорский было пасмурно и минус два градуса — трава вокруг поста была покрыта снегом.

Фото — скриншот видео с веб-камеры.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter