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Украина

Пора на лыжи: Драгобрат завалило снегом

15:44 19 октября 2020
Снег на Драгобрате

В Карпатах на высокогорном горнолыжном курорте «Драгобрат» выпал снег.

«Зима не за горами. Зима в горах», — таким комментарием сопровождается фоторепортаж с курорта, который выложил в соцсети Василий Молдавчук.

Кстати, о снеге и морозе в горах накануне сообщали и в Черногорском горном поисково-спасательном отряде — на горе Поп Иван Черногорский было пасмурно и минус два градуса — трава вокруг поста была покрыта снегом.

Фото — скриншот видео с веб-камеры.

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