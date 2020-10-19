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Украина

Учителям школ пообещали дважды повысить зарплату в 2021 году: сколько думают платить

16:08 19 октября 2020
Учитель

После того, как в Украине разгорелся скандал в связи с возможным снижением зарплат педагогам, стало известно о планах правительства таки увеличить выплаты работникам образовательной сферы. Планируется, что это будет осуществлено в следующем году.

Как сообщают в МОН, зарплату работников сферы образования в 2021 году планируют повысить в два этапа: в январе и в июле.

Так, с июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% больше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года. Утверждается, что средства на это заложены в проект бюджета на следующий год.

Выплаты будут увеличены на разные суммы — в зависимости от опыта работы педагога.

Напомним, что в декабре прошлого года Рада приостанавливала на 2020 год действие решения предыдущего правительства Украины, которым предусматривалось повышение заработных плат учителей.

Изображение Jerry Kimbrell с сайта Pixabay.

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