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Украина

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

16:14 19 октября 2020
Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 20 октября, Украина окажется под влиянием мощного западного антициклона по аналогии с другими европейскими странами, поэтому небольшие локальные дожди возможны разве что на севере Украины, а на остальной территории осадков не ожидается. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки, однако в среднем термометры покажут +1-+6 градусов. Днем же в большинстве областей температура поднимется до +13 градусов (на на юге — до +16 градусов).

В Киеве 20 октября существенные осадки также маловероятны, а вот ветер будет порывистым, что усилит ощущение холода. Ближайшей ночью в Киеве ожидается +3- +6 градусов, днем же будет всего +9-+10 градусов.

Потепления же придется подождать до 22−23 октября — в эти дни синоптики обещают до +14-+19 градусов.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Деркача, зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото apostrophe.ua/

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