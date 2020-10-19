28.27 / 28.46 33.00 / 33.40
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сколько стоит вылечиться от коронавируса в Украине: медики назвали сумму

16:49 19 октября 2020
Больница

В Украине, где за последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 4 766 человек, лечение одного больного обходится в сумму порядка 20 тысяч гривен.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщила начальник пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

При этом она уточнила, что эта сумма может удвоиться, если заболевший находится в интенсивной терапии.

По словам Лилии Гудзь, названные суммы покрывают все необходимые для лечения процедуры. Она также отметила, что больницы, с которыми Национальная служба здоровья заключила договоры, независимо от того, где они находятся, получают одинаковые средства на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее посол Японии в Украине Такаши Кураи сообщал, что в ближайшее время в нашу страну отправят экспериментальный препарат для лечения коронавирусного заболевания Фавипиравир/Авиган. По его словам, Япония была готова сделать это еще полгода назад, однако соответствующее официальное решение Кабмин принял лишь сейчас.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

921

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Пересел на заднее сиденье и начал раздевать: в Киеве таксист изнасиловал клиентку

Пересел на заднее сиденье и начал раздевать: в Киеве таксист изнасиловал клиентку

Войцех Пшоняк

Умер знаменитый польский актер – уроженец Львова и звезда фильмов Анджея Вайды

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Оля Полякова

«Вырежу всю семью»: Оля Полякова ужаснулась дочери и вспомнила «чеченский аул»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер