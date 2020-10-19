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Украина

Россия отказывается пропускать на свою территорию украинцев из ОРДЛО с ID-паспортами

18:35 19 октября 2020
Пункт пропуска «Нехотеевка»

Российские пограничники изменили порядок пропуска граждан Украины, проживающих на неподконтрольном Украине Донбассе.

В группах сепаратистского сегмента соцсетей пишут, что с 19 октября в пункте пропуска «Нехотеевка» перестали пропускать людей с ID-картой и адресной справкой.

«Нужна именно печать с пропиской как в обычном паспорте», — жалуются люди и говорят, что людей разворачивают целыми автобусами.

Кроме того, появилась информация, что со дня на день пересечение границы с Россией станет проблемой в связи с распространением коронавируса, а в Ростовской области с ноября объявят жесткий карантин. О последнем свидетельствует рекомендация, направленная российским «добровольцам», вернуться в «ДНР» из отпусков именно до 1 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе исчезла железнодорожная ветка на Москву.

Фото ostro.org/

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