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Украина

"Краснозонные" Черновцы решили возобновить работу детсадов

18:54 19 октября 2020
Детсад

Дошкольные учебные заведения Черновцов, которые были закрыты в связи с карантинными ограничениями «красной» зоны, могут возобновить работу. Решение принял исполком Черновицкого городского совета, сообщает molbuk.ua.

В детских садах предлагают сделать ограничения по посещаемости.

«Позиция управления образования, если есть решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС закрыть дошкольные учреждения, и нет решения органа местного самоуправления, то они и не работают. Я предлагаю разрешить работу детских садов с посещаемостью не более, чем 50%», — заявил на заседании секретарь городского совета Василий Продан. Его поддержало большинство членов исполкома.

Таким образом, управлению образования было поручено принять меры по ограничению посещения детсадов 50% от общего списка детей (до сих пор посещаемость в детских садах составляла 40%).

Напомним, ранее решение не закрывать детские сады приняли в «краснозонном» Харькове.

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