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Украина

Иран наконец взял на себя ответственность за сбитый Boeing и гарантировал выплаты компенсаций

19:44 19 октября 2020
Иран наконец взял на себя ответственность за сбитый Boeing и гарантировал выплаты компенсаций

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу самолета украинской авиакомпании «МАУ» под Тегераном в январе 2020 года и готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи.

«Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства», — отметил замминистра, которого цитирует пресс-служба МИД Украины.

Также он отметил, что прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «МАУ» был сбит ракетами ПВО Ирана 8 января во время вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В конце августа Евгений Енин заявлял, что Украина больше заинтересована в том, чтобы узнать правду об обстоятельствах гибели самолета, чем в получении любым способом денежной компенсации.

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