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Украина

Бывший нардеп-убийца Лозинский решил поучаствовать в местных выборах

20:20 19 октября 2020
Виктор Лозинский

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, теперь баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины (ОТО) на Кировоградщине. Подвысоцкая ОТО, кстати, включает территорию, где в 2009 году Лозинский застрелил 54-летнего местного жителя Валерия Олийныка.

Как сообщили ВВС News Украина в избирательной комиссии, Лозинский баллотируется как самовыдвиженец.

«Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкой ОТО Головановского района Кировоградской области», — сообщили в местной территориальной избирательной комиссии.

В ЦИК же информацию относительно кандидатов на должности председателей общин не публикуют.

Тем не менее известно, что конкурентами Лозинского на выборах являются пять человек.

Напомним, в мае 2019 года с экс-нардепа Лозинского официально сняли судимость. В настоящее время он является директором агрофирмы.

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