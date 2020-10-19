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Украина

COVID-19, Крым и Донбасс: СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде

20:42 19 октября 2020
Владимир Зеленский

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам с трибуны парламента. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, главными темами выступления главы государства станут:

Отметим, что Рада соберется на внеочередное заседание только на один день, после которого нардепы снова уйдут на карантин.

Читайте также статью «ФАКТОВ» «Объявляя всенародный опрос, Зеленский выходит за пределы своих полномочий, — Евгений Магда».

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