СЭЗ на Донбассе — нет: сеть ответила на пять вопросов Зеленского

Сервис мониторинга данных публичных реестров Opendatabot провел опрос пользователей на злободневную тему — участников попросили ответить на пять вопросов от президента Зеленского.

Наибольшее единодушие пользователи бота продемонстрировали в вопросе сокращения количества депутатов Верховной Рады и использований гарантий Будапештского меморандума. Эти предложения поддержали 88,32% и 88,12% проголосовавших соответственно, а против были 11,88% и 11,68% опрошенных.

За легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных выступило 76,69% участников онлайн-опроса.

Также 75,42% проголосовавших выступили в поддержку идеи пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах и только 24,58% — были против.

И, наконец, наименьшую поддержку получило создание свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донецкой и Луганской областей. За это высказались 35,82% опрошенных, тогда как 64,18% выступили против.

Напомним, СМИ узнали, о чем Зеленский будет говорить в Раде 20 октября.

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