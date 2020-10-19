Создатели культовой игры World of Tanks перевезли своих сотрудников из Минска в Киев

Разработчик популярной компьютерной игры World of Tanks компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Об этом ресурс AIN.UA сообщил со ссылкой на собственные источники.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

По их данным, еще 500 сотрудников компания планирует перевезти в Вильнюс.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

Напомним, после указа президента Зеленского о содействии IT-специалистам из Беларуси в Киев переехали некоторые сотрудники компании PandaDoc, в отношении четырех сотрудников которой в Беларуси возбуждено уголовное дело.

Фото wargaming.com/

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