28.27 / 28.46 33.01 / 33.41
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Создатели культовой игры World of Tanks перевезли своих сотрудников из Минска в Киев

21:32 19 октября 2020
Создатели культовой игры World of Tanks перевезли своих сотрудников из Минска в Киев

Разработчик популярной компьютерной игры World of Tanks компания Wargaming перевезла в киевский офис около 200−300 сотрудников. Об этом ресурс AIN.UA сообщил со ссылкой на собственные источники.

Пока неизвестно, останутся ли эти сотрудники работать в Киеве на долгое время или вернутся в Минск.

По их данным, еще 500 сотрудников компания планирует перевезти в Вильнюс.

Всего в минском офисе Wargaming работает около 2000 человек.

Напомним, после указа президента Зеленского о содействии IT-специалистам из Беларуси в Киев переехали некоторые сотрудники компании PandaDoc, в отношении четырех сотрудников которой в Беларуси возбуждено уголовное дело.

Фото wargaming.com/

143

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Пункт пропуска «Нехотеевка»

Россия отказывается пропускать на свою территорию украинцев из ОРДЛО с ID-паспортами

усик

Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихами — не своими

Бой Василий Ломаченко&nbsp;— Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: видеообзор боя

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер