Далай-лама впервые в истории выйдет на связь с украинцами, чтобы рассказать о коронавирусе

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, который вошел в рейтинг самых уважаемых мужчин мира, во вторник, 20 октября, впервые пообщается с украинцами в прямом эфире. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Трансляция будет проходить с 6:30 до 7:30 (по киевскому времени) на странице организаторов EdCamp Ukraine в Facebook.

Предложенные темы: «Образование для мира», «Мир в мире людей» и «Пандемия и ее влияние на человечество».

Вопросы украинцев организаторы собирали на своем сайте в течение 10 дней. Из них выберут самые интересные и зададут Далай-ламе.

Далай-лама XIV родился в 1935 году, в 1937-м был признан реинкарнацией предыдущего далай-ламы. Он был возведен на трон в 1940 году в Лхасе, а в конце 1940-х годов в Тибет вошла китайская армия. В 1959 году далай-лама оставил Тибет и переправился в изгнание в Индию, где в городе Дхарамсала теперь находится его резиденция.

Фото stosec.com/

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