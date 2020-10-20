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Украина

Жена первого замглавы ОПУ оказалась политологом

7:49 20 октября 2020
трофимов и романенко

Женой первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова стала молодая политолог из Киева Анастасия Романенко. Об этом сообщает Страна.

Супруге Трофимова 26 лет, среднее образование она получила в элитном Кловском лицее в Киеве, а потом поступила в Университет имени Шевченко, где изучала политологию и международные коммуникации.

Анастасия училась в Киевской академии музыки имени Глиэра, любит путешествовать, увлекается кулинарией и созданием кондитерских шедевров.

Напомним, свадьбу и венчание Трофимов и Романенко отметили в семейном кругу, а после окончания пообещали организовать пышное торжество.

Фото Trofimov/Telegram

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