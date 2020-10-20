Жена первого замглавы ОПУ оказалась политологом

Женой первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова стала молодая политолог из Киева Анастасия Романенко. Об этом сообщает Страна.

Супруге Трофимова 26 лет, среднее образование она получила в элитном Кловском лицее в Киеве, а потом поступила в Университет имени Шевченко, где изучала политологию и международные коммуникации.

Анастасия училась в Киевской академии музыки имени Глиэра, любит путешествовать, увлекается кулинарией и созданием кондитерских шедевров.

Напомним, свадьбу и венчание Трофимов и Романенко отметили в семейном кругу, а после окончания пообещали организовать пышное торжество.

Фото Trofimov/Telegram

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