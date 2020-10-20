Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова уверяет, что свекр уже восстановился после коронавирусной инфекции. Об этом Юлия заявила, общаясь с подписчиками в Instagram.

«Он в полном здравии, хорошо себя уже чувствует», — заявила Юлия.

Предположения, что Кернес не вернется в Украину и местные выборы придется проводить без него, Привалова называет политическими спекуляциями.

«Спекуляции его оппонентов, которые ничего больше не умеют, кроме того, как врать», — уточнила она.

Напомним, 15 сентября у Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19, а 17 сентября политика вывезли на лечение в Германию в клинику «Шарите». Позднее сын Кернеса Даниил Привалов в интервью «ФАКТАМ» опроверг слухи о том, что мэр Харькова якобы пережил инсульт и потерял речь.

Фото архив Геннадий Кернес/Facebook

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