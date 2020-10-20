Синоптик рассказала, когда в Украине будет +20

В среду, 21 октября, в Украине будет все еще холодно, ночью местами ожидаются заморозки, но уже в четверг, 22 октября, днем значительно потеплеет.

«Среда еще попугает нас ночным холодом, ожидается + 1 + 6 градусов, в Карпатах — до 0−3 градусов мороза, а на юге + 6 + 10 градусов. Днем солнце начнет робко греть наши синие носы — предполагается + 10 + 15 градусов. А в четверг потеплеет до + 12 + 18 градусов, а на юге — и до +15 +20 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что 20 октября осадки маловероятны и что периодические дожди возможны на Черниговщине и Сумщине.

В Киеве 21 октября не будет осадков, ближайшей ночью — до + 2 + 5 градусов, днем — около +12 градусов.

«Потеплеет в Киеве 22−23 октября — до +17 +18 градусов, будет замечательная красивая погода, а на уик-энд снова температура воздуха снизится и уже всю следующую неделю ожидается холодным», — предупреждает синоптик.

Ранее метеорологи прогнозировали, что нынешняя зима в Украине станет аномальной — с незначительными морозами, ледяными дождями и сильным ветром.

Фото автора.



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