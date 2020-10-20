Степанов дал тревожный прогноз по коронавирусу в Украине
В ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в Украине может выйти на новые рубежи: 8−10 тысяч новых больных ежедневно и заполненные на 70% больницы. О таком развитии событий предупредил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в парламенте.
Бороться с наплывом инфицированных Минздрав собирается, разворачивая временные госпитали за пределами медучреждений. Проблему нехватки врачей планируется решать, привлекая специалистов из других, некоронавирусных, отделений больниц.
В Минздраве разработан план действий на четыре стадии эпидемии. Текущая ситуация — пока ежедневый прирост новых больных не превышает семи тысяч — это первая стадия. Описанный выше сценарий с увеличением заболеваемости до 10 тыс. новых случаев ежедневно Минздрав расценивает как вторую стадию.
На третьем этапе предполагается, что больницы заполнены на 85%, а к общему числу больных ежедневно добавляется еще 11−15 тысяч. На этой стадии планируется жесткий карантин, общая мобилизация медиков и активное разворачивание полевых госпиталей.
Четвертая стадия — 15−20 тысяч больных каждый день — будет означать, что возможности системы здравоохранения исчерпаны, а потому заболевшим будут оказывать помощь выборочно, по протоколу приоритетности.
Напомним, за сутки 19 октября диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 5469 человек.
Фото moz. ukr/Facebook127
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