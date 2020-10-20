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Украина

Суфлер и «горячая фанатка» попали на видео выступления Зеленского в Раде

14:44 20 октября 2020
Зеленский в Раде

В сеть выложили видео с реакцией народного депутата Украины Галины Третьяковой («слуга народа», глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) на выступление в Раде президента Владимира Зеленского.

Третьякова, сидящая в первом ряду в сессионном зале, прямо перед трибуной, активно кивала головой, когда Зеленский говорил о выплатах пенсионерам, а потом бурно аплодировала. «Когда согласен с президентом, с каждым словом», — таким комментарием сопроводил фотокор Ян Доброносов короткий ролик, снятый им во время выступления президента.

Попал на видео и суфлер — устройство, установленное прямо перед выступавшим президентом, который мог подсматривать тезисы своей речи.

Напомним, что ранее Галина Третьякова попадала в скандалы, связанные с ее публичными высказываниями. Один из них разразился после того, как «слуга народа» заявила о детях «низкого качества», которые рождаются в семьях, где их заводят «ради соцвыплат».

Фото с сайта президента Украины.

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