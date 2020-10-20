Министр культуры решил лично закупить для библиотек неотредактированную книгу о суде над Стусом

В Министерстве культуры и информационной политики рекомендуют к чтению книгу Вахтанга Кипиани «Дело Васыля Стуса», который проиграл суд политику Виктору Медведчуку, потребовавшему исключить из книги о суде над поэтом упоминания о себе.

Так, министр Александр Ткаченко заявил, что пока дело находится в апелляции, он лично закупит часть тиража для национальных библиотек.

«Создатель „темников“ решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя узнают в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции», — пишет министр на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, что в издательстве заявили, что оставшиеся книги о Васыле Стусе мгновенно раскупили после решения суда, пообещав допечатать еще один тираж.

А известный художник Александр Ройтбурд, комментируя решение суда, заявил, что в Украине создан прецедент тотальной ликвидации свободы слова.

Фото со странички издательства Vivat в социальных сетях.



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