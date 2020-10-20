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Украина

Российский пропагандист прилетел в Украину снимать "кино" о Медведчуке

16:47 20 октября 2020
Корчевников

Российский пропагандист Борис Корчевников, в отношении которого СБУ закрыла уголовное производство «из-за отсутствия в деянии состава уголовного преступления», снова прилетел в Украину.
На своей странице Facebook он разместил фото из Киева.

Около часа назад на его странице появились кадры украинской природы и новый снимок самого Корчевникова из кабины вертолета с подписью «Ukraine».

Харьковский адвокат Владимир Рысенко пишет, что приезд Корчевникова в Украину связан с работой над новым фильмом, к которому имеет отношение глава политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Напомним, сегодня в соцсетях фамилия Виктора Медведчука упоминается довольно часто. Резонанс вызвало решение судьи Дарницкого райсуда Киева о запрете распространение книги Вахтанга Кипиани «Дело Васыля Стуса» до того, как из нее удалят упоминание о Медведчуке, который был адвокатом поэта.

Фото facebook Борис Корчевников

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