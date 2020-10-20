Украина создает свою вакцину против коронавируса: Зеленскому показали первые результаты

Украинские ученые, привлеченные к разработке отечественной вакцины против коронавирусной болезни, на совещании у президента Зеленского представили результаты доклинической фазы исследования препарата, который считается кандидатом в вакцины от COVID-19, сообщили в Офисе главы государства.



Отмечается, что исследования продолжались шесть месяцев. Оригинальная украинская вакцина создается на основе уникального подхода.

Один из разработчиков — международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов — отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.



На совещании обсудили ответственных и сроки для прохождения клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех заинтересованных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов назвал ориентировочную цену вакцины от коронавируса от компаний Китая и США.

Фото president.gov.ua/



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