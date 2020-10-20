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Украина

Суд отказался арестовывать экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве десятков евромайдановцев

18:22 20 октября 2020
суд

Бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, которых обвиняют в причастности к убийству 48 активистов Евромайдана, оставили на свободе.

Дело о расстреле Небесной сотни на улице Институтской в Киеве 20 октября слушалось судом присяжных, передает «РБК-Украина».

Святошинский районный суд Киева отказался поместить «беркутовцев» под домашний арест, мотивировав тем, что они не скрываются от суда.

Напомним, в расстреле евромайдановцев обвиняют пятерых экс-бойцов «Беркута» — Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.
Все они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными. В феврале 2020 года Тамтура и Маринченко вернулись с оккупированного Донбасса на подконтрольную территорию Украины, остальные остались в ОРДЛО.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о домашнем аресте для Маринченко и Тамтуры, так как по данным правоохранителей, они могут помешать судебному процессу. Оставшихся в ОРДЛО «беркутовцев» прокуратура просит объявить в международный розыск.

Фото court.gov.ua/

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