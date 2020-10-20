В Раде заявили, что для младшей школы "удаленки" после каникул не будет

После осенних каникул, которые начались в Украине 15 октября, ученики младшей школы снова вернутся за парты. Об этом в эфире телеканала Zik заявил председатель парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак.

По его словам, если не будет катастрофического всплеска заболеваемости, младшие дети вернутся в школу.

При этом, если количество заболевших коронавирусом начнет увеличиваться, то ученикам старших классов будут рекомендовать пойти на дистанционное или смешанное обучение.

Напомним, с 19 октября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В этот раз «красная зона» значительно расширилась — в нее вошли, в том числе, 8 областных центров. Минобразования рекомендовало всем вузам срочно перейти на дистанционное обучение и дать возможность вернуться домой иногородним студентам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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