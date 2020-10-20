Не только прекращение войны: Кравчук рассказал, как Украина сможет реинтегрировать Донбасса

Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, для достижения мира на востоке Украины власти должны принять пакет законов.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, передает УНИАН.

Реинтеграция Донбасса, по словам Кравчука, должна включать в себя прекращение войны, проведение выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, формирование исполнительной власти и экономический пакет законов, в том числе те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти. Очень непростой вопрос», — отметил Кравчук.

Что касается вопроса амнистии на Донбассе, который в во вторник, 20 октября, затронул в своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, Кравчук сказал, что это международная позиция.

«Президент использовал нормы международного опыта. У меня точно такая же позиция. Что те, у кого на руках нет крови, — они должны быть очищены. Те, у кого есть кровь, должны отвечать. Это абсолютно нормально. Но нужно детально эти вопросы изучить», — сказал он.

Напомним, что в рамках предложенного президентом общенационального опроса 25 октября украинцев будут спрашивать об их отношении к созданию на Донбассе свободной экономической зоны. При этом в Офисе президента заявили, что создание на подконтрольной части Донбасса свободной экономической зоны может существенно повлиять на темпы реинтеграции временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что осуществить реинтеграцию Донбасса невозможно за несколько лет — этот процесс может длиться несколько десятилетий.

Фото: НВ

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