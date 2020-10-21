В "Нафтогазе" отреагировали на новые инструкции Госдепа по "Северному потоку-2"

Несмотря на то, что проект «Северный поток-2» потерял свою актуальность для Европы, НАК «Нафтогаз Украины» поддерживает решение Соединенных Штатов расширить санкции против компаний, участвующих в его строительстве.

Об этом сообщили в компании.

«Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлеченным к строительству Северного потока 2», — отметили в НАК «Нафтогаз Украины».

В Нафтогазе также сообщили, что ожидается, что к концу этого года в рамках законопроекта о годовом оборонном бюджете США Конгресс примет дополнительные санкции против компаний, которые способствуют завершению строительства «Северного потока-2».

Эти санкции должны распространяться на предоставление страховых услуг российским трубоукладочным судам, эксплуатационную сертификацию Северного потока 2 и различные формы содействия трубоукладочным работам для строительства трубопровода.

«Нафтогаз и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах, чтобы не допустить завершения строительства Северного потока 2. Совместные усилия — основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества», — отметили в компании.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Госдепартамент США расширил санкции в отношении недостроенного российского газопровода «Северный поток-2». Новые меры направлены на компании, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, работающих над строительством газопровода.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре Министерство финансов США расширило перечень лиц, попавших под санкции за деятельность в киберсфере и в связи с ситуацией в Украине. В частности, в санкционный список добавлены шесть граждан России и один гражданин Финляндии. Санкции применены также к семи компаниям, базирующимся в РФ и Финляндии.

Фото: РИА Новости

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