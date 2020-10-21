В оккупированном Донецке скончался известный журналист

Скорбную новость сообщила первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ

Утром 20 октября ушел из жизни заслуженный журналист Украины Леонид Дмитриевич Величко, проживавший в оккупированном Донецке. Скорбную новость сообщила на своей странице в «Фейсбуке» первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ.

Леонид Величко окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Шевченко. Карьеру начал корреспондентом Авдеевской районной газеты, затем возглавлял Ясиноватскую гор-районную газету. В редакции очень популярной газеты «Вечерний Донецк» трудился с 1 июля 1973 года, то есть с первого дня основания издания, и до выхода на пенсию. Завершил свою журналистскую деятельность, будучи первым заместителем главного редактора «Вечерки».

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«Сколько помню, Леонид Дмитриевич был одним из символов этой газеты. Трудоголик, очень требовательный к деталям, знал многие темы, обладал феноменальной памятью и широким кругом контактов — мог моментально проверить, кажется, любую информацию. Ему невозможно было предложить халтуру. Леонид Дмитриевич был достойным представителем школы классической журналистики. Светлая память нашему коллеге», — написала Кущ. В комментариях к ее сообщению много добрых слов о Величко. «Очень жаль, что мы не можем проводить Леонида Дмитриевича в последний путь», — горько прокомментировал «ФАКТАМ» один из его бывших коллег, давно выехавший из Донецка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 17 октября в Одесской области было совершено нападение на главреда издания «Альтернатива.орг» Романа Варшанидзе.

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