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Украина

Скандальная Звиробий предложила украинцам Гитлера вместо Зеленского

10:17 21 октября 2020
Зеленский

Военнослужащая Маруся Звиробий, которой в Украине инкриминируют «угрозу президенту» за записанный вместе с народным депутатом Софией Федыной видеоролик, нелицеприятно высказалась о Владимире Зеленском, посетовав на выбор, сделанный 73-мя процентами избирателей в прошлом году.

На своей страничке в соцсетях она написала короткий гневный пост, закончив его словами: «Лучше б вы Гитлера выбрали, де… лы».

Так она отреагировала на пост в соцсетях, в котором упоминаются люди, часто на публике показывающие язык. Его автор отмечает, что высунутый язык свидетельствует о «синдроме Ангельмана»: «Визуально пациенты напоминают образ „петрушки“ — персонажа, который всегда смеется.»

Ранее Маруся Звиробий рассказала о врученном ей обвинительном акте по делу, по которому Владимир Зеленский проходит потерпевшим. Видеообращение, которое стало причиной уголовного преследования Звиробий и Федыны, появилось после того, как президент побывал в населенном пункте Золотое на Донбассе и пообщался с ветеранами АТО, нарвавшись на критику.

Фото с сайта президента Украины.

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