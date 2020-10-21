Когда Украину накроют магнитные бури

В ближайшие выходные на Землю обрушатся мощные магнитные бури. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, 24 и 25 числа ожидается магнитный шторм.

После этого еще несколько дней геомагнитное поле Земли будет неспокойным.

В это время у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие в виде головной боли, скачков артериального давления, упадка сил, бессонницы, депрессии и тому подобное.

Стоит отметить, что усилит ситуацию и перевод часов на зимнее время, что скажется на биоритмах даже здоровых людей.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь, медики советуют 8-часовой здоровый сон, несложные физические упражнения, отказ от спиртного, сигарет, кофе, а также от жирной и острой пищи. Врачи рекомендуют пить больше воды и чаще бывать на свежем воздухе.

Напомним, перед этим сильные магнитные бури наблюдали в конце сентября. Ученые предупреждают, что в ближайшем будущем магнитные бури станут все более частым явлением. Солнце вступило в новый 11-летний цикл, активность его стала расти.

Фото РИА «Новости»

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