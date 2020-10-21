До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

После нескольких холодных осенних дней в Украину снова вернется тепло. В четверг, 22 октября, на всей территории страны ожидается + 12 — + 18 градусов, на юге местами до +20, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.



Красивую золотую осень не побеспокоят дожди. Утром возможны туманы и дымки.



В Киеве также потеплеет до +17 градусов, без осадков, красиво и уютно.

Между тем, народные синоптики прогнозируют, что последняя десятидневка октября принесет существенное похолодание, вплоть до заморозков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ближайшие выходные Украину накроет магнитная буря.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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