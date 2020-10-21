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Украина

В эпопее с нашумевшим опросом Зеленского определился спонсор

14:21 21 октября 2020
Зеленский

Вскоре после того, как замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что задавать украинцам «пять вопросов Зеленского» будут общественная организация и социологи на деньги «украинского происхождения» от «неравнодушных меценатов», стало известно чьи средства пойдут на опрос.

Оказалось, что «неравнодушным меценатом» выступит партия «Слуга народа» — соответствующее решение принял высший совет политсилы.

«Законно ли это? Да. „Слуга Народу“ не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследования, разместятся за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опросы в этом формате 25 октября будут проводить и по заказу других политических сил», — заявляют в партии.

«Слуги народа» обещают указать все связанные с опросом расходы в отчете партии, подающемся в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции. При этом отмечается, что «речь не идет о деньгах налогоплательщиков», поскольку партия в 2020 году отказалась от госфинансирования.

Напомним, что Владимир Зеленский уже обнародовал пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам: поддерживают ли они пожизненное заключение для крупных коррупционеров, создание свободной экономической зоны на Донбассе, сокращение количества нардепов до 300 человек, легализацию медицинского каннабиса и право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее территориальной целостности и государственного суверенитета.

Фото с сайта президента Украины.

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