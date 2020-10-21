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В ОРДО массовые забастовки рабочих: меткомбинаты в Макеевке и Енакиево остановлены

15:49 21 октября 2020
В ОРДО массовые забастовки рабочих: меткомбинаты в Макеевке и Енакиво остановлены

В ОРДО рабочие крупнейших металлургических комбинатов остановили работу, требуя выплаты огромных долгов по зарплате. Так, на Макеевском металлургическом заводе люди работают бесплатно с июня, а на Енакиевском металлургическом комбинате — с июля, сообщает Патриот Донбасса.

В Макеевке забастовку объявили ночью с 19 на 20 октября, и уже утром «руководитель» завода написал расписку о том, что зарплату за июль отдадут в среду, 21 октября, а в субботу, 24 октября, — 15−20% зарплаты за август. А вот зарплату за сентябрь рабочие могут получить не ранее конца ноября.

Расписка "директора" предприятия

В Енакиево рабочие перекрыли все подъезды к предприятию бетонными блоками.

Чтобы сдержать дальнейшее распространение протестных настроений среди металлургов Стаханова и Алчевска, оккупанты поспешили выплатить им 10% долга за июль. О том, когда можно ждать оставшейся суммы, никто даже не говорит.

Напомним, что проблемы с ресурсами для выплаты зарплаты рабочим в ОРДО испытывают очень давно. В мае 2020 года для их преодоления оккупанты даже решили порезать на металлолом 15 тысяч вагонов Донецкой железной дороги (83% всего вагонного парка, оставшегося на неподконтрольной территории Донбасса).

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