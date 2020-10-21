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Украина

"Растянемся по линии фронта": десант "слуг народа" высадился на Донбассе

16:22 21 октября 2020
Депутаты в вагоне поезда

Народные депутаты, представители фракции монобольшинства «Слуга народа», которые рано утром 21 октября отправились с рабочей поездкой на Донбасс, намерены разделиться на малые группы по 10−12 человек и будут находиться с бригадами ВСУ. Об этом Укринформу заявила член фракции Евгения Кравчук.

При этом она уточнила, что в Донецкую и Луганскую области выехали около 100 депутатов, которые намерены пообщаться как с военными, так и с гражданским населением.

«Мы, когда приедем на место, разделимся на меньшие группы по 10−12 людей, и этими группами поедем с конкретными бригадами на места их дислокации, где и будем ночевать. Группы с депутатами будут растянуты фактически по линии фронта. Думаю, что охватим и Донецкую, и Луганскую области. Будем находиться на Донбассе два дня», — сообщила депутат.

В настоящее время поезд с депутатами уже прибыл в Константиновку.

На перроне вокзала нардепов встретили ветераны АТО, которые сразу же высказали лидеру фракции монобольшинства Давиду Арахамии недовольство в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.

В ответ тот попытался объяснить, что хотел лишь перераспределить ассигнования в пользу закупки нового вооружения, сократив одновременно расходы на зарплату «небоевого состава».

После перепалки депутатов посадили в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу.

Результаты работы на выезде народные избранники планируют обсудить на заседании фракции уже после возвращения в Киев.

Напомним, журналист Юрий Бутусов посоветовал нардепам от «Слуги народа» отправиться на позиции ООС в районе Светлодарской дуги.

Фото Facebook Евгении Кравчук

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