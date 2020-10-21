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Украина

Крым оккупирован Россией, а не аннексирован: украинцам объяснили разницу

17:38 21 октября 2020
«Зеленые человечки» в Крыму

Украинцам объяснили, почему в случае с Крымом нельзя использовать термин «аннексированный». По словам заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко, об аннексии предпочитают говорить в РФ, поскольку это ведет к снятию ответственности с захватчиков.

«Именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим (потерей части территории. — Авт.) и использовали «аннексированная территория», — сказал Яременко во время конференции в Херсоне.

Кроме того, по его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что он признается территорией Российской Федерации, т.о. РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

Единственными правильными терминами по отношению к Крыму и Севастополю является определение «временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя».

Напомним, в настоящее время оккупанты пытаются обвинить Украину в провоцировании гуманитарной катастрофы в Крыму из-за дефицита воды.

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