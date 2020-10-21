Украина отметит 30-летие независимости военным парадом, — указ президента

Президент Владимир Зеленский распорядился о проведении военного парада на Крещатике и Майдане Независимости 24 августа 2021 года, когда Украина будет праздновать 30-летие Независимости. Указ главы государства от 21 октября обнародован на его официальном сайте.

Также в соответствии с документом, в этот день в Киеве пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Кроме того, планируется выпуск в обращение юбилейной монеты, почтовой марки и конверта.

Скрин текста указа

Напомним, в 29 годовщину Независимости Зеленский пообещал провести масштабный парад только после возвращения Крыма и Донбасса.

Фото day.kyiv.ua/

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