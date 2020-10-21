Суд по делу Шеремета не захотел послушать Зеленского, Авакова и Рябошапку

Шевченковский районный суд города Киева отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила вызвать в суд президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Сторона защиты мотивировала свое ходатайство «подозрительной» осведомленностью высокопоставленных лиц о расследовании резонансного дела.

Однако судья Оксана Голуб решила, что они «не были непосредственными свидетелями обстоятельств, которые подлежат доказыванию в данном уголовном производстве», хотя ни Зеленский, ни Аваков не имеют права на получение доступа к материалам дела.

Относительно допроса других должностных лиц суд решил определиться после исследования материалов дела, сообщает РБК-Украина.

Напомним, президент Зеленский неоднократно заявлял, что берет расследование убийства журналиста на контроль.



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