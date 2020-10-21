Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, Кузьменко и Дугарь — под домашним арестом

Шевченковский райсуд Киева на заседании 21 октября продлил арест подозреваемого в убийстве убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на 60 суток, до 19 декабря.

Также судья Оксана Голуб продлила круглосуточный домашний арест для медика Юлии Кузьменко и личное обязательство для медсестры Яны Дугарь, сообщает РБК-Украина.

Под судом собрались активисты, которые пытались блокировать выезд автозака с Антоненко с территории суда, однако им противостояли сотрудники полиции. Фото с места событий показал Киев Оперативный.

По информации ТСН, среди активистов есть задержанные.

Напомним, ранее суд отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила вызвать в суд президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Фото 24tv.ua

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