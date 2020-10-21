28.21 / 28.41 33.20 / 33.60
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, Кузьменко и Дугарь — под домашним арестом

19:54 21 октября 2020
Дело Шеремета: все подозреваемые остались под стражей

Шевченковский райсуд Киева на заседании 21 октября продлил арест подозреваемого в убийстве убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко еще на 60 суток, до 19 декабря.

Также судья Оксана Голуб продлила круглосуточный домашний арест для медика Юлии Кузьменко и личное обязательство для медсестры Яны Дугарь, сообщает РБК-Украина.

Под судом собрались активисты, которые пытались блокировать выезд автозака с Антоненко с территории суда, однако им противостояли сотрудники полиции. Фото с места событий показал Киев Оперативный.

По информации ТСН, среди активистов есть задержанные.

Напомним, ранее суд отказал защите подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которая просила вызвать в суд президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Фото 24tv.ua

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

Реал&nbsp;— Шахтер

«Реал» — «Шахтер» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

магнитные бури

Когда Украину накроют магнитные бури

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер