Помог остановить российских диверсантов: Зеленский удостоил пограничника Атрашкевича звания Героя Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины старшему прапорщику Эдуарду Атрашкевичу, который служит в Харьковском пограничном отряде.
Награду вручили на торжествах по случаю 17-летия со дня основания пограничной разведки, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
В августе 2014 года во время выполнения боевой задачи в Луганской области офицер помог остановить вторжение российских диверсантов и боевой техники.
До сих высокое звание Героя Украины (посмертно) было присвоено пограничникам Игорю Момоту, Евгению Пикусу и Вячеславу Семенову.
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