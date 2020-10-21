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Украина

Зеленский узаконил "пакет малыша", предусмотрев возможность денежной компенсации

22:59 21 октября 2020
Пакет малыша

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в законе Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша», проголосованные Радой 30 сентября.

В соответствии с законом, помощь должна выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка, а ее стоимость привязана к трехкратному размеру прожиточного минимума для детей до 6 лет. Выдавать «пакеты» должны в роддомах. Если же в медучреждении пакеты отсутствуют, их можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания.

Кроме того, Кабинету Министров поручено предусмотреть возможность предоставления с 1 июля 2021 года по желанию родителей денежных средств вместо натуральной помощи.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

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