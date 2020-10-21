28.21 / 28.41 33.20 / 33.60
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

23:22 21 октября 2020
Зеленский Владимир

Удостоивший в среду, 21 октября, пограничника Атрашкевича звания Героя Украины президент Владимир Зеленский также провел в этот день ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В соответствии с текстами указов, Алексей Омельченко назначен начальником Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ. В то же время Александр Провоторов назначен начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Кроме того, президент уволил Павла Данюкова с должности начальника управления СБУ в Волынской области и назначил на эту должность Николая Лисененко. А Олег Салюк уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области, на эту должность назначен Руслан Григоренко.

В то же время президент подписал указ об увольнении Евгения Нетужилова с должности главы Главного управления СБУ в Автономной республике Крым. На должность главы ГУ СБУ в АРК назначен Олег Кулинич.

Павел Данюков возглавлял ГУ СБУ в АРК и Волынской области с ноября 2019 года. Олега Салюка Зеленский назначил начальником Сумского управления СБУ в марте 2020 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, назначенную на эту должность в марте 2020 года, если она до конца года не покажет результат по борьбе с коррупционерами.

Фото: hromadske.ua

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
цветок

До+20: синоптик порадовала почти летним прогнозом погоды

Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

Инна и Вячеслав Соболевы

Депутат Соболев, 3-летний сын которого погиб во время покушения, снова стал отцом

Зеленский Владимир

Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер