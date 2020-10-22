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Украина

Украинцев обеспечат качественной донорской кровью: президент подписал важный закон

0:23 22 октября 2020
Донор

Наряду с кадровыми перестановками в силовых ведомствах президент Украины Владимир Зеленский решил в среду, 21 октября, уделить внимание и гуманитарной сфере.

В частности он подписал Закон «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови» № 931-их, который парламент принял 30 сентября 2020, говорится в сообщении Офиса главы государства.

Отмечается, что документ определяет принципы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирование системы крови.

Кроме того, закон устанавливает стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа украинцев к качественным и безопасным компонентам донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Документ адаптирует отечественное законодательство к acquis (правовой системе) Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Согласно закону, в Украине должен быть создан уполномоченный орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью и сбора информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови», — отмечается в сообщении.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Также законом также предусмотрена возможность реализации проектов государственно-частного партнерства по привлечению инвестиций и усиления материально-ресурсного потенциала системы крови, а также в части открытия сферы для деятельности частных компаний под государственным контролем за донорской кровью.

Напомним, Рада принял законопроект о безопасности и качестве донорской крови.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проведение уникальных операций в Украине невозможно без наличия больших объемов донорской крови.

Фото: КП

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