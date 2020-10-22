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Украина

ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе

9:02 22 октября 2020
Боец ВСУ

В четверг, 22 октября, на Донбассе бойцы ВСУ, защищающие позиции в районе населенного пункта Артема, открывали ответный огонь — противник вел обстрелы из стрелкового оружия.

«Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши бойцы открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются», — сообщают в штабе Объединенных сил.

Всего за минувшие сутки, 21 октября, боевики пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе — в районе населенных пунктов Лебединское, а также Авдеевка, где применялись гранатометы различных систем.

Около Марьинки и Авдеевки противник поднимал в воздух БПЛА «Орлан-10», однако его работу подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Беспилотник боевиков линию разграничения не пересекал.

В четверг, 22 октября, боевики дважды вели обстрелы — в районе Новологунского (становый гранатомет) и Артема (стрелковое оружие).

Ранее в сеть выложили видео, на котором боевики поджигали сухую траву в районе базирования подразделений ООС в Луганской области.

Иллюстративное фото со странички Генштаба ВСУ в социальных сетях.

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